السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحت علم مصر.. الرئيس السيسى يوقّع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، توقيع إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية ورفع العلم المصرى عليها.

كما أطلقت المدافع 21 طلقة بالتزامن مع رفع العلم المصرى.

وتعد قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

 وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية.

كما تختص بالمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وتمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية.

وتكون القاعدة نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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