السبت 03 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

بالتزامن مع افتتاح قاعدة 3 يوليو.. «السيسي» يتصدر تريند «تويتر»

السيسي ومحمد بن زايد
السيسي ومحمد بن زايد

تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تريند "تويتر"، اليوم السبت، وذلك بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربي لمصر.

وقالت أشجان نبيل محللة سياسية فى تغريدة لها على تويتر: «إحساسي بيقول إن بإذن الله الرئيس ‫السيسي النهاردة وفي حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو الجو بحرية وبحضور كم من الشخصيات العسكريه والدوليه هيوجه آخر رسالة للمصريين والعالم بخصوص سد النهضة والقادم في المنطقة وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان».

بينما تقول مغردة أخرى: «أهلاً وسهلاً بضيوف مصر الأعزاء اللي بيشاركونا فرحتنا وشرفونا بحضورهم مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو بجرجوب وعلي رأسهم الغالي بزيادة الشيخ ‫ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وحبايب مصر العرب والأجانب.. نورتونا.. وتحيا مصر العظمي تحت حماية جيشنا العظيم والرئيس المقاتل عبد الفتاح السيسي».

بينما قال فهد طالب الشرفي: «مبروك مصر قيادة وحكومة وجيشا وشعبا، على الإنجازات المتلاحقة، سعيد بتواجدي في أم الدنيا منذ يوم 30 يونيو تاريخ الانعتاق من العصر المظلم للإخونج وأشاهد بفخر افتتاح قاعدة 3 يوليو الحربية برعاية الرئيس المنقذ ‫السيسي وحضور الحليف الشهم الشيخ محمد بن زايد».

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى لمصر.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

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