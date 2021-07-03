السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

قائد القوات البحرية: مصر تنفذ خطة شاملة لتحقيق التنمية بعد الانتصار على الإرهاب

الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد حسن

قال الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، إن قاعدة 3 يوليو قلعة جديدة بقدرة جديدة تضاف إلى القدرات المتنامية في إطار برنامج تحديث شامل للقوات المسلحة، ضمن الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية لتطوير القوات المسلحة، مشيرا إلى أن القاعدة الجديدة "3 يوليو" رسالة سلام وتنمية بالمنطقة بالكامل، وتشهد القاعدة الجديدة "3 يوليو" اليوم المناورة العسكرية "قادر 2021".

وأضاف الفريق أحمد خالد، خلال كلمته في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة لتحقيق التنمية بعد تحقيق الانتصار على الإرهاب، ضد قوى التطرف والإرهاب بأسلحة الفكر والتنمية الشاملة، حيث تم وضع رؤية تطوير للقوات البحرية كأحد عناصر القدرات الخاصة بتطور القوات المسلحة، واتخذت القاعدة الجديدة "3 يوليو" اسما من تاريخ يرتبط بالقضاء على بواعث الإرهاب البغيض والانطلاق نحو التنمية والتقدم ومنها الاهتمام الملموس بالبحر بعد ثورة 30 يونيو.

وتابع قائد القوات البحرية: "التحدى كان كبيرا والمتابعة الدقيقة والمستمرة حافزا وداعما لنا.. وكان عامل الوقت والدقة والجودة وحسن إدارة الموارد عنصرا حاكما في تنفيذ خطة التطوير الشامل للقوات المسلحة، وظهر ذلك من خلال إنشاء 5 قواعد جديدة ووحدات بحرية ذات قدرات كبيرة لتنفيذ المهام المختلفة والحرص على نقل التكنولوجيا والخبرة".

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