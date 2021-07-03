باقي من الزمن أسبوع.. كيف تستعد «التعليم» والطلاب لامتحانات الثانوية العامة

بدأ العد التنازلي لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوفير كافة الحماية الصحية والاحترازية للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعقد الوزارة هذا العام الامتحانات بنظام جديد، وهي طريقة الإجابة بنظام البابل شيت، وتظليل الطالب على رقم الإجابة التي يراها صحيحة للسؤال.

ونرصد فيما يلي أبرز تجهيزات الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها السبت المقبل 10 يوليو:

توفير ثلاثة أجهزة لقياس الحرارة لكل طالب دخل اللجان

تزويد كل لجنة بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحان بيومين على الأقل

تعيين ثلاثة من رجال الشرطة لكل لجنة لحراستها

توفير العصا الإلكترونية بلجان امتحانات الثانوية العامة

تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان

وجود 14 طالبا فقط بكل لجنة لتحقيق التباعد الاجتماعي

قبول اعتذارات المعلمين الراغبين فى عدم المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة بداية من 5 يوليو ولمدة يومين

التأكد من فرش اللجان وتعليق أسماء الطلاب بكل لجنة

التعامل مع رؤساء الأحياء لتوفير سرادق انتظار الطلاب أمام اللجان

التصدي لتجمع أولياء الأمور أمام اللجان خوفا من كورونا

توفير استراحات مناسبة ومجهزة للمشاركين فى العملية الامتحانية

وفيما يلي معلومات تهم طلاب الثانوية العامة لخوض الامتحانات هذا العام:

توفير الأسئلة ورقية والإجابة بابل شيت

عدم السماح للطلاب باصطحاب أي شيء داخل اللجنة سوى الكتاب المدرسي

عدم اصطحاب أى أوراق خارجية داخل اللجنة

استخدام قلم جاف أزرق أو أسود فى تظليل البابل شيت

تسليم ورقة الأسئلة وورقة الإجابة البابل شيت لمراقب اللجنة

وجود التابلت لإثبات حضور الطالب فقط

التابلت الذي سيثبت أنه خارج المنظومة يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

عدد الأسئلة كما هي بالامتحانات التجريبية.

الأسئلة تقيس مخرجات التعلم.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الإستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .