موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ اندلاع الامتحانات في 19 يونيو الماضي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة و موعد الاستعلام عنها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف.



موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2021

تجري امتحان طلاب الثانوية الأزهرية داخل اللجان المدرسية بورقة امتحانية خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 1 أغسطس المقبل وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث تتم عملية التصحيح أولا بأول لكافة المواد الممتحنة حيث تم مضاعفة مراكز التصحيح حتى بلغت 16 مركزا وذلك لكي يتثنى الانتهاء من التصحيح خلال اسبوعين فقط بشكل دقيق ومن ثم إعلان النتيجة في حد اقصى يوم 15 أغسطس عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للأزهر الشريف.



رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

يبت الحكومة خطة رقمنة الخدمات للمواطنين في ظل التطور التكنولوجي الذي ينتشر في كافة بلدان العالم حيث يتم حاليا ربط كافة المؤسسات الحكومية عن طريق الشبكة العنكبوتية، لذلك أتاحت المعاهد الأزهرية نتيجة الثانوية عبر موقع الازهر الشريف من خلال هذا الرابط ( من هنا) بإدخال كافة البيانات المطلوبة سواء الخاصة بالطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته إلكترونيا أو المعهد المقيد به الطالب والمنطقة التعليمية التابع لها المعهد لحصول الطالب على نتيجة صحيحة للمواد التي تم إجراء الامتحانات النهائية بها.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية



يمكن في موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 الاستعلام الالكتروني عنها بإتباع الخطوات التالية:-