الرئيس السيسى يصل إلى قاعدة «3 يوليو» البحرية استعدادًا لافتتاحها

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي، تمهيدًا لافتتاحها، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وفي يوليو 2017، افتتحت مصر قاعدة "محمد نجيب" الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، في مدينة الحمام بمرسى مطروح، إلى جانب قاعدة "سيدي براني" التي تبعد 100 كيلومتر من حدود مصر مع ليبيا. وفي يناير 2020، افتتح السيسي قاعدة "برنيس" العسكرية البحرية الأكبر في البحر الأحمر.

وتشمل مهام القوات البحرية المصرية أكثر من ألفى كيلومتر على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، إضافة إلى تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو، الحد الغربي للقواعد البحرية المصرية، وهي الأقرب لحدودها الغربية وما تمثله من عمق استراتيجي وتهديدات محتملة، حسبما يقول راغب الذي يضيف أن القاعدة ستؤمن الاكتشافات البترولية المحتملة شمال غرب المياه الاقتصادية المصرية، كما يأتي افتتاح القاعدة في ضوء اتفاقيات مبرمة حديثًا بشأن شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

وتأمل مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة مع النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي فيها. وكونت مع دول أخرى ما يسمى منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط بهدف تطوير سوق الغاز في المنطقة، وفي أغسطس 2020، وقعت مصر واليونان اتفاقًا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط في اليونان، وحينذاك قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن هذا الاتفاق أبطل فعليا اتفاقًا بين تركيا والحكومة الليبية السابقة.

وبالقرب من القاعدة، تؤسس مصر ميناء جرجوب على البحر المتوسط، والذي يبعد عن الحدود الليبية حوالي 200 كم، فيما يبلغ طول أرصفته حوالي 1600 متر، بعمق 18 مترًا، حسبما قال الرئيس السيسي في مارس الماضي، الذي طرحه محافظ مطروح 2015 حينذاك اللواء علاء فتحي أبوزيد باعتبار مشروع ميناء "جرجوب" التجاري غرب المحافظة، منافسًا لميناء "جبل علي" بدولة الإمارات.

جدير بالذكر أن مصر تمتلك عددًا من حاملات الطائرات، والفرقاطات، وسفن إنزال، وأخرى مضادة للغواصات، وثالثة للنقل، فضلاً عن زواق صواريخ وطوربيد، وكاسحات ألغام، وغير ذلك من قطع بحرية عسكرية.

كما تشمل زوارق الصواريخ من طراز "مولينيا"، وزوارق خفيفة، وأخرى سريعة والقوارب "الزودياك - الرفال" الخاصة بنقل الضفادع البشرية، بالإضافة للمدفعية الساحلية، وعناصر القيادة والسيطرة والوحدات الإطارية والفنية، وعناصر الدعم من الأفرع الرئيسية الأخرى وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة.

وفي مقطع مصور للقاعدة الأربعاء الماضي، قال المتحدث العسكري المصري إن الجيش سيقوم بالمناورة "قادر 2021"، على هامش افتتاح قاعدة 3 يوليو، وكانت القوات الجوية المصرية نفذت المناورة "قادر 2020" بالتزامن مع افتتاح قاعدة برنيس البحرية في يناير من العام الماضي.