تشمل 74 منشأة ومهبط طائرات.. أبرز المعلومات عن قاعدة 3 يوليو البحرية

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية، بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن قاعدة 3 يوليو العسكرية: