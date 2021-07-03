تشمل 74 منشأة ومهبط طائرات.. أبرز المعلومات عن قاعدة 3 يوليو البحرية
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية، بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.
ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن قاعدة 3 يوليو العسكرية:
- أطلق على القاعدة اسم "3 يوليو" تخليدا للقرارات التي اتخذت في مصر ترجمة لمطالب ثورة 30 يونيو عام 2013.
- تشمل قاعدة 3 يوليو 74 منشأة بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار وعدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات
- تشتمل على رصيف حربي بطول 1000 متر وعمق 14 مترا.
- تضم قاعدة 3 يوليو عددا من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر وعمق 17 مترا، وبرجا لمراقبة الميناء بارتفاع 29 مترا، وحاجزين للأمواج بطول 3650 مترا.
- على مداخل القاعدة بوابات بموانع قوية لحمايتها، كما احتوت القاعدة على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تليفزيونية.
- تقع قاعدة 3 يوليو عند بلدة النجيلة على مسافة 70 كيلومترًا غرب مدينة مرسى مطروح.
- تعد هذه القاعدة العسكرية من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة "جرجوب" في تأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع حدود دولة ليبيا.
- افتتاح قاعدة 3 يوليو يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة، من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر في حماية أمن الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط.
- قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية.
- من أهداف افتتاحها تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.
- تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.