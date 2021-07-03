خلافات زوجية وراء انتحار زوجة من «بير السلم» فى الجيزة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم السبت، تحقيقات موسعة في مصرع زوجة وإصابة زوجها عقب سقوطهما من "بير السلم" بالطابق الخامس.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الزوجة المتوفاة لتحديد سبب الوفاة، كما استعلمت من المستشفى عن حالة الزوج المصاب لسماع أقواله حول الواقعة.

وأشارت التحريات والتحقيقات الأولية إلى انتحار الزوجة عقب تزايد خلافاتها مع زوجها ما دفعها لإلقاء نفسها من أعلى سلم العقار لتسقط في "بير السلم" جثة هامدة، وعندما حاول زوجها إنقاذها انزلقت قدمه ليسقط من الطابق الخامس حتى الرابع وترتطم رأسه بدرجة السلم ويصاب بغيبوبة.

كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ملابسات مصرع زوجة وإصابة زوجها عقب سقوطهما من الطابق الخامس بمنطقة الطالبية، حيث تبين انتحار الزوجة لخلافات مع زوجها وعندما حاول زوجها إنقاذها سقط على السلم ليصاب بغيبوبة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من المستشفى بوصول موظف مصابًا بنزيف داخلي وفقدان للوعي وغيبوبة وزوجته جثة هامدة إثر إصابتها بعدة إصابات، وجه اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن الزوجة أقدمت على الانتحار لخلافات مع زوجها الذي حاول إنقاذها، إلا أنه سقط أيضًا ليصاب بنزيف داخلي أدى لإصابته بغيبوبة.

وكشفت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، عن أن الزوجة عقب شجار مع زوجها خرجت من باب الشقة لتقف على حافة "كوبستة" السلم وتلقي بنفسها من "بير السلم" ليرتطم جسدها عدة مرات بالسلالم والجدران، وما إن شاهدتها ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا تعالت صرخاتها فخرج الزوج مسرعًا لاستطلاع الأمر وفوجئ بزوجته أسفل السلم غارقة في دمائها، فنزل مهرولًا لإنقاذها إلا أن قدمه انزلقت، فسقط مضرجًا في دمائه من الطابق الخامس حتى الرابع ليرتطم رأسه بدرجات السلم ويفقد الوعي بعد إصابته بنزيف داخلي.

واستغاثت الابنة بالجيران الذين أبلغوا النجدة وحضرت الشرطة وسيارات الإسعاف ونقل الزوجان إلى المستشفى ليتبين مفارقة الزوجة للحياة نتيجة إصابتها ودخول الزوج في غيبوبة وتمت إيداعه غرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت التحريات أن الزوجة أقدمت على الانتحار لخلافاتها المستمرة مع زوجها، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستعلمت من المستشفى عن حالة الزوج لسماع أقواله.