السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد تراجيديا «الاختيار2».. إنجي المقدم في مسلسل كوميدي

إنجي المقدم
إنجي المقدم

تستعد الفنانة إنجي المقدم للدخول لتجربة جديدة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "دليلك الذكي للطلاق" تقف على بطولته للمرة الأولى بعد اختيارها لتقديم عمل ينتمي إلى أعمال المنصات الإلكترونية الجديدة بعد آخر أعمالها مسلسل "الاختيار 2".

تفاصيل مسلسل إنجي المقدم الجديد

وتقدم إنجي المقدم خلال المسلسل الذي اختيار له اسما مدئيا "دليلك الذكي للطلاق" شخصية كوميدية مختلفة عن شخصياتها الماضية وخاصة مع مسلسلها الأخير "الاختيار 2" الذي قدمت فيه شخصية تراجيدية مع الفنان كريم عبد العزيز رمضان الماضي. 

وتدخل إنجي لوكيشن العمل خلال الأسابيع القادمة، حيث حددت الجهة المنتجة أول أغسطس لبدء تصوير العمل وتقدم في المسلسل دور كاتبة ويتواجد بالعمل عدد كبير من ضيوف وضيفات الشرف خلال الحلقات المختلفة وجار استكمال باقي طاقم العمل الجديد من أجل بددء التصوير.

آخر أعمال إنجي المقدم

وكانت آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم دورها في مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب وعرض العمل بشكل حصري على شبكة قنوات أون.

 وانتهت الحلقة مع ١٢ مايو الجاري من خلال حوار بين كريم عبد العزيز وأحمد مكي حول انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الاستعداد لعملية جديدة من عمليات الأمن الوطني ضد العناصر الإرهابية، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

وقدمت خلال الأحداث دور زوجة زكريا يونس الضابط المهم بقطاع الأمن الوطني الذي تصدى للكثير من المخاطر خلال عمله وتقوم بدور الزوجة التي تحمل المنزل على عاتقها وتصاب بمرض خطير فتجد زوجها بجوارها.

إنجي المقدم الفنانة انجي المقدم الدراما التليفزيونية مسلسل دليلك الذكي للطلاق مسلسل المنصات الإلكترونية الاختيار 2

رئيس التحرير

وائل لطفي

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