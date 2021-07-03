منشورات إبييدي تصدر «خمس دقائق أخرى» لـ سمر طاهر

تصدر المؤلفة سمر طاهر كتابها الجديد "خمس دقائق أخرى" الذي يعلم الأطفال قيمة الوقت بطريقة مبتكرة وطريفة، وهو كتاب موجه للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

كان الكتاب قد حصل على جائزة منشورات إبييدي فئة أفضل نص للأطفال، وأطلقته الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، التي انطلقت 30 يونيو الماضي، وتستمر حتى منتصف شهر يوليو الجاري، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة".

كانت آخر إصدارات سمر طاهر للأطفال كتاب "هذه حدودي" الذي يعلم الطفل أهمية الحدود الشخصية اللازمة لسلامته النفسية والجسدية، وسلسلة "أحلم أن أكون"، التي تعلم الصغار طريقة اختيار وظائف ومهن المستقبل بطريقة غير معتادة.

وكانت قد أصدرت خلال الأعوام الماضية أكثر من 20 كتابا، معظمها للأطفال والناشئين، عن دور نشر مصرية وعربية، وقد اشتهرت سمر بعقد جلسات الحكي والقراءة للأطفال في المكتبات الكبرى داخل وخارج مصر، كما رشحت كتبها لعدد من الجوائز العربية المهمة في مجال أدب الطفل.

ويصدر للكاتبة سمر طاهر كتاب "متعة الإبحار إلى هناك" عن دار بتانة للنشر والتوزيع، ويتواجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، والكتاب هو الأول من هذه النوعية الذي يصدر للكاتبة، وتقوم عبر صفحات الكتاب باستعراض تجربتها ويومياتها خلال زيارتها لعدد من المدن السويدية، مشيرة إلى أن الكتاب يعتبر من أدب الرحلات، ولا يتناول فقط الأماكن السياحية أو الخصائص الثقافية للمدينة، بل هو رحلة داخل النفس البشرية.

وعلى الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ: "كان أمامي عائق واحد بسيط.. فقد تذكرت أنه ليس معي نقود! ابتسمت بيني وبين نفسي، وسألت الموظف عن آخر موعد للمغادرة، وقررت العودة بسرعة لجلب حقيبتي. مشيت عدة خطوات تجاه الفندق، لكن بما أنه من الصعب على صاحب الداء أن يشفى منه بين ليلة وضحاها، فقد قادني حب الاستكشاف إلى شارع آخر بعيد، ومن شارع إلى شارع، بدأ التعب يسيطر عليّ، ولم أعد أتحمَّل برد الصباح.

ألقيت نظرة على الساعة لأكتشف أني قد ضيعت نحو ثلاث ساعات في شوارع لا أعرفها.. وفضلا عن أن جيبي لا يزال خالٍ من أية نقود.. فأنني الآن قد أصبحت أيضاً.. تائهة!"