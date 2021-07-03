إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى محور سعد الدين الشاذلي بالشروق

أصيب شخصان بجرومح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق محور سعد الدين الشاذلي بالشروق في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى محور سعد الدين الشاذلي في الاتجاه نحو الطريق الدائري وعلي الفور تم الدفع بالاوناش المرورية لتنظيم حركة السير ورفع أثار الحادث من الطريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت نقل المصابين للمستشفى، وطلب تحريات المباحث حول الحادث، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في الواقعة والحادث.

وفي السياق، كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، اليوم السبت، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

كما دفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كافة الطرق.