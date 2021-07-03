إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى محور سعد الدين الشاذلي بالشروق
أصيب شخصان بجرومح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق محور سعد الدين الشاذلي بالشروق في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى محور سعد الدين الشاذلي في الاتجاه نحو الطريق الدائري وعلي الفور تم الدفع بالاوناش المرورية لتنظيم حركة السير ورفع أثار الحادث من الطريق.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت نقل المصابين للمستشفى، وطلب تحريات المباحث حول الحادث، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في الواقعة والحادث.
وفي السياق، كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، اليوم السبت، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.
كما دفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.
وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كافة الطرق.