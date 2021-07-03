السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

مروان حامد: «القرار» لمس ذكريات كل مصرى مع «30 يونيو» (خاص)

مروان حامد
مروان حامد

عبّر المخرج مروان حامد عن سعادته برد الفعل الكبير والمميز على فيلم «القرار.. قرار شعب»، مؤكدا أن الردود الإيجابية تجاه الفيلم جاءت بسبب ذكرى كل مواطن مصري حول ثورة 30 يونيو وفترة مهمة في حياة المصريين بشكل عام. 

وقال "حامد"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «نعمل على الفيلم الجديد منذ قرابة شهرين، واستعنا بأربع وحدات تصوير مختلفة بأطقمها الفنية وصورنا في عدة مناطق ومحافظات مختلفة من أرجاء مصر، منها المنيا والمنوفية والإسكندرية وبورسعيد والقاهرة بالطبع، والمشاهد التي ظهر فيها النجم آسر ياسين».

 وعن تواجد الفنان آسر ياسين كمحاور في الفيلم بعيدا عن كونه إعلاميا، أكد «حامد» أن الفيلم ليس برنامجا حواريا بمعناه العادي، لكنه وثائقي ومعتاد أن يظهر فيه الفنان كبطل للعمل، ووجود «ياسين» إضافة للعمل الجديد؛ فهو فنان له جماهيرية كبيرة للغاية، وهو وكل طاقم العمل لهم ذكرى وحكايات مع 30 يوينو، وكان مناسبا للغاية للدور من حيث الشكل والأداء والجماهيرية؛ كونه من الممثلين المثقفين للغاية.

وأكد المخرج أن 30 يونيو «عشناها جميعا وفترة حكم الإخوان لها ذكريات معنا سواء حزينة أو صعبة أو مرعبة».

وأضاف مروان حامد: «أثناء التفكير في العمل استرجعنا ما حدث منذ 8 سنوات، فما حدث كان منذ فترة طويلة لم تعايشها أجيال كثيرة، كانت وقتها بين 10 و12 سنة، ولم يعوا ما حدث خلال تلك الفترة الصعبة للغاية، والآن بعدما أصبحوا شبابا 18 عاما، أصبح هناك ضرورة لحكي الموضوع والقصة كما حدثت حتى لا ننسى ما حدث، فيجب أن نتذكره دائما ويجب أن يكون موجودا دائما في الذهن والذاكرة سواء السيئ أو الجيد منه».

 

 

 

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