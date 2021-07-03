صرف 1.5 مليون جنيه لـ3158 عاملا غير منتظم بالمنوفية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بالمنوفية، قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح اجتماعية وصحية لـ3158 عاملا غير منتظم بلغت إجماليها مليون و569 ألفا و500 جنيه، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

وشملت المنح، صرف منحة عيد العمال لـ3139 عاملاً مسجلاً، بإجمالي مليون و569 ألفاً و 500 جنيه، و28 ألف جنيه لـ9 عمال، منها 8 آلاف جنيه منح مولود لـ4 عمال، و 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ3 عمال بمبلغ 9000 جنيه.

وقال وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بتعيين 1942 شاباً، من بينهم 17 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 4536 شابا باحثاً عن العمل.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، قامت بتعيين 2079 شاباً، من بينهم 19 من ذوي القدرات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5032 شابا باحثاً عن العمل، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

كما قامت المديرية خلال شهر أبريل أيضا، من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 22 ألف جنيه لـ9 عمال، منها 8 آلاف جنيه منح مولود لـ4 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ3 عمال بمبلغ 9000 جنيه.

فيما قامت المديرية خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 2534 شابًا، من بينهم 36 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 5780 شابًا باحثًا عن العمل.

واستخرجت المديرية، 2582 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.