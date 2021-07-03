السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الصحة»: قد نعطي جرعة من أي لقاح للمطعمين بـ«أسترازينيكا» في الجرعة الأولى

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان هالة زايد

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تدرس فرضية تطعيم المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا بنوع لقاح آخر في الجرعة الثانية لإعطاء مناعة أكبر.

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أن وزارة الصحة والسكان في انتظار رأي منظمة الصحة العالمية حول استخدام لقاحين معا حول مدى فاعليتها وتأثيرها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد ناشدت المواطنين للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتجنب الإصابة بالفيروس والحد من الأعراض الجانبية المصاحبة للإصابة.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل أكثر من 8 ملايين مواطن للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر الموقع الالكتروني المخصص لتلقي طلبات المواطنين للحصول على اللقاح، وتم تلقيح أكثر من 4 مليون مواطن حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن التطعيم سوف يقي المواطنين من الإصابة بالفيروس خاصة إذا حدثت موجة رابعة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى توفير أكبر كمية من اللقاحات التي يتم استيرادها من الخارج بجانب اللقاحات التي سيتم تصنيعها في مصر تحت اشراف منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم تصنيع ما يقرب من 10 ملايين جرعة شهريا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهو ما سيساهم في تطعيم عدد كبير من المواطنين بالإضافة إلى تصدير الفائض إلى الدول المجاورة، بالإضافة الى التوسع في تدشين مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا لتوفير اماكن اكثر والحد من التزاحم داخل الوحدات الصحية والمراكز التي يتم تطعيم المواطنين بها. 

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه تم  إنتاج 650 ألف جرعة من لقاح سينوفاك المصنع فى مصر خلال الأيام الماضية بصدد الإسراع من وتيرة التصنيع للوصول إلى أكبر كمية.

وزارة الصحة والسكان هالة زايد لقاح كورونا استرازينكا

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