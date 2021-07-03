السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تجديد الاعتماد الدولي لمعمل تحاليل الميكروبيولوجي بمستشفى الأطفال بالمنيرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تجديد الاعتماد الدولي لمعمل الميكروبيولوجي بمستشفى الأطفال المنيرة للعام الثالث على التوالي في المجال الفني لتحاليل الميكروبيولوجي الإكلينيكي ومجال التطوير الإداري، بالإضافة إلى وجود ما يزيد على 10 معامل معتمدة دوليًا بقصر العيني، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير المستشفيات الجامعية ووصولها إلى مستوى الريادة الصحية، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية للمساهمة في دعم المنظومة الطبية على مستوى الدولة المصرية.

وقال الخشت، إن جامعة القاهرة وضعت خطة شاملة لتطوير المستشفيات الجامعية وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية، وبالتزامن مع رفع الكفاءة الإدارية لنظم العمل المطبقة بها بما يوافق معايير الجودة والأمان العالمية،  بهدف الوصول بمستشفيات جامعة القاهرة إلى المستوى الذي يليق بها وبتجربتها الرائدة من خلال تحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى وتحقيق أعلى مستويات الجودة الطبية والتعليمية والبحثية ومواكبة التطورات الطبية المستمرة.

وأكد حرص جامعة القاهرة على تقديم رعاية صحية شاملة ومتميزة للمستفيدين، من خلال تطبيق أحدث معايير الجودة المحلية والدولية المعتمدة على الممارسات الطبية ذات الكفاءة العالية، وإيجاد ثقافة التميز في الأداء بمختلف الجوانب الطبية والتمريضية والإدارية والفنية والخدمية، للوصول بالجامعة إلى مستوى الصرح التعليمي والطبي القادر على تحقيق رسالته في المجتمع.

يشار إلى أن السفير ايب بيترسون مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كان قد أشاد بالقيادة الجامعية لجامعة القاهرة وبالتطور الحادث في القطاع الطبي وتعاونها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لمكافحة العنف ضد المرأة وذلك خلال زيارته لعيادة الاستجابة الطبية في قصر العيني.

جدير بالذكر، أن الجامعة القاهرة حققت على مدار الـ 4 سنوات الأخيرة إنجازات كبيرة في مشروع تطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم، والذي يُعد من المشروعات الضخمة التي تقوم الجامعة بتنفيذها وتحرص على السير فيها بخطى سريعة، باعتبار أنه مشروع قومي يخدم قطاعا جماهيريا كبيرا من المرضى بالمجتمع المصري، ويندرج تحته عدة مشروعات فرعية من بينها مشروع تطوير مستشفيات أبو الريش للأطفال المنيرة والياباني، والذي استطاعت الجامعة إنجازه لرفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة بها، والتأكيد على سرعة تقديمها، والقضاء على قوائم الانتظار للأطفال، حيث تُعد من أكبر المستشفيات التي تقدم خدمات متخصصة للأطفال، وتخدم سنويًا نحو مليون طفل من مختلف محافظات مصر.

جامعة القاهرة رعاية صحية الدولى ممارسات رئيس جامعة قوائم الانتظار قصر العيني المستشفيات الجامعية محمد عثمان الخشت

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

«الصحة» تشدد الإجراءات الاحترازية بمنافذ البلاد لعدم السماح بدخول متحورات كورونا

قريبًا.. «الصحة» تطرح لقاح كورونا للسيدات الحوامل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 3-7-2021

3 سيناريوهات لمجلس الأمن فى ملف سد النهضة

يمني الجنسية.. قرار بإبعاد ياسر صالح المحنقي خارج البلاد

اليوم.. الحكم على عمرو أديب فى اتهامه بسب وقذف محمد رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي