السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المجلة المصرية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء الثامنة عالميًا بتصنيف Scopus

خالد عيد الغفار
خالد عيد الغفار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول حصول المجلة المصرية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء على أول مُعامل تأثير لها وتصنيفها ضمن أعلى ١٠ مجلات عالمية في هذا المجال.

وأوضح التقرير أن المجلة المصرية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء "EJRS" (الصادرة عن الهيئة والتي تُنشر عن طريق دار النشر العالمية السفير Elsevier) حصلت على أول مُعامل تأثير لها بقيمة ٥.١٨، وصُنفت من المجلات العليا ذات التأثير في المجتمع العلمي على مستوى العالم Q1، وذلك ضمن قاعدة بيانات سكوبس العالمية "Scopus".

وأشار التقرير إلى أن المجلة أصبح ضمن أعلى ١٠ مجلات عالمية في هذا المجال، حيث احتلت المركز الثامن عالميًا، عن أداءها كمنصة مُؤثرة للحصول منها على الأبحاث والمعلومات العلمية بمجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، لتصبح المجلة بهذا الترتيب المميز من أفضل الترتيبات لمجلة عربية وإفريقية على مستوى العالم، في تكنولوجيا الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، مما يظهر جليًا رغبة مصر في أن يكون لها الريادة في هذا المجال التكنولوجي الهام، وأن تصبح ضمن مصاف الدول المُتقدمة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.

 

في سياق منفصل، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول قيام وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بالتعاقد مع عدد من الجامعات الحكومية على إنشاء مراكز دعم وتأهيل طلاب التعليم العالي لريادة الأعمال وسوق العمل(الدورة الأولى)، والتي تهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل من مهارات خريجي مؤسسات التعليم العالي، وكذا تنمية المهارات الذاتية، ودعم التفكير العلمي، والإبداعي من خلال إعداد دراسات تحديد الفجوة بين مهارات الخريجين الحالية ومتطلبات سوق العمل على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، والعمل علي استيفائها من خلال تصميم وتنفيذ برامج متميزة لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، وأيضًا خلق قنوات تواصل مع الهيئات الأكاديمية وجهات التوظيف للمساهمة في تدريب وتوظيف الطلاب والخريجين، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي بتطوير المنظومة التعليمية للوصول إلى قدرة مؤسسية وجودة أكاديمية ومؤسسية مقننة تؤدي إلى كسب ثقة المجتمع في قدرة الخريجين على المستوى القومي والإقليمي والدولي.

وأوضح التقرير أن الدورة الأولى تهدف إلى استحداث وتأسيس مراكز لدعم وتأهيل الطلاب لسوق العمل تابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية لدعم المؤسسات التعليمية؛ لإعداد دراسات منهجية عن احتياجات سوق العمل من المهارات المهنية، ومهارات التوظيف، وريادة الأعمال، وذلك بإعداد وتنفيذ خطة للتوعية والنشر وجذب الطلاب للالتحاق بأنشطة الوحدة، وكذلك تصميم برامج وحزم تدريبية لتنمية مهارات الطلاب للالتحاق بسوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور  سيد عبد القادر مدير إدارة دعم التميز بوحدة إدارة المشروعات أن وحدة تطوير المشروعات قد أنهت إجراءات التعاقد على تنفيذ المشروع في 5 جامعات هي (المنصورة، وكفر الشيخ، وبنها، ودمنهور، وقناة السويس)، بإجمالي تمويل قدره  نحو 7.5 مليون جنيه، وذلك لتأسيس مراكز لدعم وتأهيل الطلاب لسوق العمل تساعد على إنشاء قنوات تواصل بين جهات التوظيف ووحدات الخريجين بالمؤسسات التعليمية لعقد لقاءات التوظيف وتوفير فرص العمل، وكذلك عقد اتفاقيات مع الهيئات الأكاديمية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية للمساهمة في تأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأوضح الدكتور الصاوي أحمد خبير الجودة والاستشاري بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي أن هذا المشروع يعد استكمالاً لدور الوحدة في دعم مشروعات التميز لمؤسسات التعليم العالي مثل المشروعات التنافسية، والتي تهدف إلى ضمان الاستدامة في نظم التطوير الذاتي في المجالات التعليمية، والبحثية، والخدمات المجتمعية، والبيئية، وكذلك المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي، والتي تهدف بشكل مباشر إلى تشجيع الأفكار، والمبادرات المبتكرة، والمبدعة الهادفة، بالإضافة إلى توفير تعليم جامعي متميز ينعكس بشكل مباشر على قدرة الخريج على المنافسة في سوق العمل.

C1910369-41DE-48A1-BC0D-BC3C89C58409
C1910369-41DE-48A1-BC0D-BC3C89C58409
أمن تعليم طريق صورة عالمية وزير فصل بيان عقد مستوى خدمات قدم على صور طلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

«الصحة» تشدد الإجراءات الاحترازية بمنافذ البلاد لعدم السماح بدخول متحورات كورونا

قريبًا.. «الصحة» تطرح لقاح كورونا للسيدات الحوامل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 3-7-2021

3 سيناريوهات لمجلس الأمن فى ملف سد النهضة

يمني الجنسية.. قرار بإبعاد ياسر صالح المحنقي خارج البلاد

اليوم.. الحكم على عمرو أديب فى اتهامه بسب وقذف محمد رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي