جرار قطار يدهس سيارة ملاكى فى نجع حمادى بقنا

اصطدم جرار قطار، بسيارة ملاكي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، دون وقوع إصابات بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث بدهس جرار قطار تابع لسكك حديد نجع حمادي شمالي محافظة قنا، لسيارة ملاكي دون وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات.

حرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

ولقي سائق مصرعه، أمس الجمعة، وذلك بعد تصادم قطار بسيارة نصف نقل أثناء عبور مزلقان الجزيرية، ما تسبب في اصطدام قطار روسي بها، أثناء مرور السيارة المزلقان حال عبور القطار.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع أشرف فتحي علي عبدالله سائق 46 عامًا، في حادثة اصطدام قطار بسيارة نصف نقل أثناء عبور مزلقان بقنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.