باكستان تتسلم 2.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا

تسلمت باكستان 2.5 مليون جرعة من لقاح (موديرنا) المضاد لفيروس كورونا المستجد من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية أنجيلا بي أجيلير، في تصريحات أوردتها صحيفة /دون/ الباكستانية، اليوم السبت، إن اللقاحات التي وصلت إلى مطار إسلام أباد الدولي، ستنقذ الأرواح وتساعد على الخروج من أزمة كوفيد -19 التي دمرت العديد من العائلات والمجتمعات.

وأضافت: "بالتعاون مع الحكومة الباكستانية وشركائنا الدوليين، بما في ذلك (كوفاكس) و(يونيسيف) سنعمل على ضمان توزيع اللقاحات بأسرع ما يمكن وبأمان".

وحول عدد الجرعات التي خططت الولايات المتحدة لتقديمها لباكستان عام 2021 وما بعده، أكدت أجيلير أن اللقاحات المحددة وكمية التبرعات المستقبلية سيتم تحديدها من خلال المعايير اللوجستية والتنظيمية وغيرها من المعايير الخاصة بكل بلد.

وتابعت الدبلوماسية الأمريكية قائلة: "سوف نتحرك بأسرع ما يمكن مع الالتزام باللوائح الأمريكية والباكستانية لتسهيل النقل الآمن والآمن للقاحات..هذه الإجراءات تستغرق وقتًا، ولكننا نواصل العمل معًا على المستوى الثنائي ومع شركائنا الدوليين ، طوال هذه العملية".

وأشارت إلى أن أحدث شحنة تبرعت بها الولايات المتحدة لباكستان، هي جزء من 80 مليون جرعة تشاركها الولايات المتحدة مع العالم، في إطار التزامها بتعهد تسهيل الوصول العالمي المنصف إلى لقاحات آمنة وفعالة، والتي تعتبر ضرورية لإنهاء جائحة كوفيد-19.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.