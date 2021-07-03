أسعار الزيت في السوق المحلي

شهدت أسعار زيت الطعام استقرارًا اليوم السبت 3 يوليو 2021، حيث استقرت أسعار زيت (الذرة المكرر- الخام)، كما استقرت أسعار زيت (عباد الشمس المكرر).

واستقر سعر زيت الذرة الخام عند 18,000 جنيه للطن، كما استقر سعر زيت الذرة المكرر ليسجل 24,000 جنيهًا للطن، كما استقر سعر زيت عباد الشمس المكرر ليسجل 24,500 جنيه للطن .

أسعار الزيت للمستهلك (للكيلو)

جاءت أسعار زيت الطعام على حسب الشركة ونوع الزيت بالنحو التالى :

زيت ذرة ٩٠٠ مل ٣٧.٩٥ جنيهًا.

زيت ذرة ٩٠٠ مل ٣٣.٤٥ جنيهًا.

زيت عباد الشمس ٩٠٠ مل ٣٢.٩٥ جنيهًا.

زيت للقلي ٩٠٠ مل ٢٣.٤٥ جنيهًا.

وقال الدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، التابعة لوزارة التموين، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية ببدء عمل زراعات تعاقدية، وتم دعوة كل شركات استخلاص الزيوت سواء قطاع عام أو خاص وتم الاتفاق على بدء استخلاص البذور الزيتية من بذورة مزروعة محليا وتم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة ووزارة التموين لمتابعة ذلك مع المختصين.

وأضاف عبدالوهاب في تصريحات لـ"الدستور" أن اللجنة استقرت على البدء في زراعة 100 ألف فدان فول صويا و100 ألف فدان عباد، كمرحلة أولى وترتفع إلى 250 ألف فدان في المرحلة الثانية لكل من الصويا والعباد، على أن تشتري الشركة القابضة للصناعات الغذائية المحصول وتقوم باستخلاص الزيوت وينتج عنه زيت يتم استخدامه في التكرير وتعبئة الزيوت وجزء منه يستخدم كعلف للدواجن والأسماك.

وأوضح عبدالوهاب أنه تم العمل على وضع سعر مناسب للمزارع ، بحيث يكون أعلى من السعر العالمي، بحيث يكون سعر طن بذور الصويا 8 آلاف جنيه، و8500 جنيه سعر طن العباد.

وقال عبدالوهاب إنه سيتم العمل على تغيير تركيبة استقدام الزيوت الخام في السوق المحلية بحيث تكون 50% من بذور مزروعة محليا، و25% من بذور مستوردة، و25% من زيوت خام مستوردة، موضحا أنه في حالة حدوث اي زيادة في الاسعار العالمية لن يكون هناك تأثير على سعر المنتج المحلي.

وأوضح عبدالوهاب أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الزيوت الخام ليس بالأمر السهل، قائلا: استهلاك مصر من الزيوت 2.4 مليون طن سنويا كما أن هناك أنواع زيوت لا يمكن أن تكون موجودة في مصر، ضاربا مثال بزيوت النخيل المستخدمة في انتاج السمن النباتي وصناعة الصابون والتي تمثل مليون طن زيوت، وزراعتها تحتاج لمناطق زراعية بها درجات حرارة مرتفعة وأمطار طوال العام.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون عن اتجاه الدولة في إدخال زيت الكانولا ضمن صناعة الزيوت، بجوار زيت الصويا وزيت العباد، وذلك من خلال زراعته محليا، وتجري دراسات حاليا بين وزارتي التموين والزراعة بهذا الشأن.