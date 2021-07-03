السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

5 مخالفات تعرض مخالفي قانون تجميع البلازما لغرامة مليون جنيه

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الحملة القومية لتجميع البلازما لأغراض التصنيع ستبدأ يوم 15 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن تصنيع مشتقات البلازما يستلزم تقنية عالية تعد الأعلى في العالم ضمن مجال المواد الحيوية والبيولوجية، موضحة أنه لا توجد دولة في المنطقة أو في أفريقيا تقوم بهذا النوع من التصنيع، «هناك دول قليلة للغاية حول العالم هي التي تمكنت منه فقط».

وبالتزامن مع الاتجاه نحو تصنيع البلازما ومشتقاتها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك في الشهور الماضية.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها.

وتضمنت المادة "21" النص على عقوبة بغرامة لا  تقل  عن مائة  ألف جنيه  ولا  تجاوز  مليون جنيه لكل من قام بالمخالفات الآتية:

1- أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته التنفيذية.


2- أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها  بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


3- صدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4- كل من حصل على دم أو بلازما  من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته  التنفيذية.

5- كل من خالف حكم المادتين "15، 16" من هذا القانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قومي الحملة القومية الدكتورة هالة زايد يوليو المقبل بلازما الدم تصنيع مشتقات البلازما مشتقات البلازما

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