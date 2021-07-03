السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. طريقة تحميل الامتحانات غير المضافة للمجموع

طلاب
طلاب

بدأ طلاب الشهادة الثانوية اليوم في تحميل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وطباعتها حتى يقوموا بحلها وتسليمها في أول يوم امتحانات بالشهادة الثانوية المقرر عقدها في 10 يوليو الجاري، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" الخطوات .

1- حملها pdf من هذا الرابط
https://moe.gov.eg/
2- قم بطباعتها وأجب عنها 
3- سلمها لرئيس اللجنة أول يوم في امتحانات نهاية العام.
 

وأعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع  (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين، اليوم السبت الموافق 3/7/2021، عبر الرابط التالي: http://moe.gov.eg

جدير بالذكر أن الوزارة قد سبق وأوضحت أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه للسيد رئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).

وأشارت الوزارة أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.

طلاب حملة بوك لتر بعد امتحانات الوطن الدين السبت مدرسة الدستور لوز مدارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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