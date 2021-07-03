السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادا لافتتاح ملعبين.. محافظ الغربية يستقبل وزيري الشباب والرياضة والزراعة

محافظ الغربية و وزيري
محافظ الغربية و وزيري الشباب والزراعة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد القصير وزير الزراعة، في مستهل زيارة لافتتاح ملعبين بمركز شباب بنا أبو صير بسمنود، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب محمد مرعي، النائب محمود الشامي، النائب أحمد دراج، ومديري مديريات الزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة قد شهدت طفرة في تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف القطاعات، فقد شهد قطاع التربية والتعليم إنشاء 385 مدرسة، بعدد 5907 فصل، بتكلفة إجمالية قدرها 2.4 مليار جنيه، كما تم تطوير وتأهيل 510 مدرسة، بقيمة إجمالية 361 مليون جنيه.

 

وزيري الشباب والرياضة والزراعة يصلان إلى الغربية لافتتاح ملعبين بسمنود

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وائل لطفي

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