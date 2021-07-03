استعدادا لافتتاح ملعبين.. محافظ الغربية يستقبل وزيري الشباب والرياضة والزراعة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد القصير وزير الزراعة، في مستهل زيارة لافتتاح ملعبين بمركز شباب بنا أبو صير بسمنود، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب محمد مرعي، النائب محمود الشامي، النائب أحمد دراج، ومديري مديريات الزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة قد شهدت طفرة في تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف القطاعات، فقد شهد قطاع التربية والتعليم إنشاء 385 مدرسة، بعدد 5907 فصل، بتكلفة إجمالية قدرها 2.4 مليار جنيه، كما تم تطوير وتأهيل 510 مدرسة، بقيمة إجمالية 361 مليون جنيه.