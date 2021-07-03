بدء استقبال أوراق المتقدمين لمدرسة تمريض الإسماعيلية

بدأت مدرسة تمريض الاسماعيلية اليوم السبت في تلقي أوراق وطلبات التقدم للمدرسة من الطلاب خريجو المرحلة الإعدادية.

وقال الدكتور الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن المرحلة الأولى من تلقي الطلبات تستمر على مدار 3 أيام، تبدأ من اليوم السبت وحتى الاثنين المقبل، للحاصلين على درجات في الشهادة الإعدادية من 280 درجة حتى 275 درجة كحد أدنى.

وأصاف حطب، أنه حال عدم استكمال العدد المطلوب على مدار ثلاثة أيام سيتم تخفيض الحد الأدنى، أي أقل من 275 درجة لحسن استكمال العدد وإغلاق باب تلقي الأوراق.

وطالب أولياء الأمور مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد أثناء فترات الانتظار حفاظاً على الطلبة والعاملين بالمدرسة.

وأشار إلى أن العمل بالقرار الوزارى رقم 558 لسنة 2020، والذى ينص على خفض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمقدار 6 أشهر، واستثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من أفراد (الجيش، الشرطة، الجيش الأبيض) من جميع شروط القبول، فيما عدا الكشف الطبي، مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة.

شروط الالتحاق بمدرسة التمريض بالإسماعيلية

تضمنت شروط التقدم للمدرسة حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وأن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

كما تضمنت الالتزام بقبول الطلبة الحاصلين على الأعلى مجموع أولًا، ثم اجتياز اختيار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي، وأن يكون مصري الجنسية، ويوقع على تعهد بالتفرغ للدراسة بالمدرسة بموجب إقرار من ولي الأمر.