معسكر مغلق لنجوم مسلسل «الثمانية» للانتهاء من تصويره قبل نهاية العام

يدخل فريق عمل مسلسل “الثمانية” معسكرا مغلقا لمدة 15 أسبوع للانتهاء من تصوير العمل نظرا لضخامة إنتاجه، حيث من المقرر عرضه على منصة “شاهد” الرقمية نهاية العام الجاري.

وبدأ نجوم العمل في تصويره منتصف الأسبوع الماضي داخل أحد الديكورات الرئيسية للمسلسل بمنطقة التجمع الخامس.

التصوير 10 ساعات يوميا

ورفع المخرج أحمد مدحت ساعات تصوير العمل إلى 10 ساعات يوميا للانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق عمل المسلسل للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية منتصف شهر يوليو الجاري لتصوير المشاهد الخارجية للمسلسل الدرامي الجديد «الثمانية»، ويقوم ببطولة المسلسل عدد كبير من النجوم وهو من تأليف المستشار تركي آل شيخ وإخراج أحمد مدحت.

أبطال مسلسل الثمانية

ويعد مسلسل الثمانية أول تجربة في التأليف الدرامي للمستشار تركي آل الشيخ ويقوم ببطولته آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

مسلسل “الثمانية” مكون من 8 حلقات درامية ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية نهاية العام الجاري

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد اعلن عن بدء تصوير أول مشاهد باكورة أعماله الدرامية «الثمانية» الذي يجمع في بطولته نخبة من النجوم في مصر والسعودية.

ونشر «آل الشيخ»، صورة تجمع فريق العمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.. معلقا: «أحب أن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي الثمانية، إذ إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل، وبدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية».

وتابع: «وقررت أن أحولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلى النور».

وأضاف: «ووقع اختياري على المخرج القدير أحمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال وكنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلى النور».

وأكمل: «بدأنا في اختيار العناصر ووقع اختياري على النجوم: آسر ياسين، وخالد الصاوي، وهشام سليم، وغادة عادل، ومحمود البزاوي، وريم مصطفى، محمود علاء "جامايكا"، ومنذر رياحنة، ومصطفى البنا، وعدد كبير من نجوم العرب والعالم».

واستطرد قائلًا: «كما استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية، ومصممة الملابس الرائعة منى التونسي، وفي إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر؛ للقيام بأحد الأدوار الهامة، وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة، وحتى نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت أن اعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلى مستوى عالِ من التقنية فاستعنت بمدير التصوير العالمي Tómas Örn Tómasson الذي شارك في أعمال كبيرة مثل: فيلمي Pacific Rim وArctic، كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي شارك في أعمال مثل فيلمي "Godzila وAquaman».

وأشار تركي آل الشيخ، إلى مشاركة شركة عالمية من أكبر الشركات في مجال الجرافيكس والخدع وغيرهم من عناصر تنفيذ المعارك والتفجيرات وبخبراء في المكير والمكياج.

وأكد رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه استعان بالسيناريست القدير عمرو سمير عاطف للمشاركة في الانتهاء من السيناريو وفي كتابة الحوار باللهجة المصرية.

وأوضح أن العمل سيعرض على قنوات "أم بي سي" ومنصة "شاهد