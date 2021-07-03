السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

46.5 % ارتفاعا في قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 1,6 مليار دولار مقابل 1,1 مليار دولار خلال العام المالي  2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 46,5 %.

وسجلت قيمة  التبادل التجاري بين مصر والإمارات العربية المتحدة 4,4 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 3,8 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 14,7%؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات مسجلة  2,9 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل  2,1 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 39,5%، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتسجل  1,5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1,7 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 14,5%.

وجاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي  على رأس قائمة أهم خمس سلع صدرتها مصر للإمارات العربية المتحدة خلال عام 2020، حيث سجلت قيمة صادراته 2,1 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية آلات وأجهزة كهربائية 169,6 مليون دولار، ثم فواكه وأثمار 68 مليون دولار، ثم خضر ونباتات 51,8 مليون دولار، وأخيراً ملابس 22,3 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة  3,2 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 3,1 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1,7%.

يشار إلى أن الصادرات المصرية إلى الدول العربية سجلت تراجعا ملحوظا رصدته أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت تراجع الصادرات المصرية إلي الدول الجوار العربي إلى 818.4 مليون دولار  خلال يناير من العام الحالي 2021 مقابل 841.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

وأوضح التقرير أنه انخفضت صادرات مصر لدولة الإمارات لتسجل 175.2 خلال شهر يناير من العام الحالي 2021، مقابل 275.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

الاحصاء استثمارات مصر الإمارات تحويلات المصريين

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