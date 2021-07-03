«الصحة» تشدد الإجراءات الاحترازية بمنافذ البلاد لعدم السماح بدخول متحورات كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شددت على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة في كافة منافذ البلاد وفحص كافة الوافدين من الخارج لعدم السماح بدخول متحورات فيروس كورونا المنتشرة في عدد من الدول أهمها دلتا الهندي والمتحور الذي ظهر في بيرو.

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أنه منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في بيرو "متحور بيرو" وأنها تدرس طبيعته وسرعة انتشاره، كما اتخذت وزارة الصحة التدابير الاحترازية اللازمة على كافة موانئ ومنافذ البلاد لعدم دخول مثل ذلك المتحور إلى البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الجمعة، عن رصد متحور لفيروس كورونا جديد في بيرو ويتم الآن تحليل تسلسله الجيني، مؤكدة أنه محط أنظار العالم هذه الأيام، مشيرة إلى أنه يجب على المواطنين الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتجنب الإصابة بالفيروس والتصدي للمتحورات الجديدة من الفيروس التي قد تكون أكثر انتشارًا.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر خالية من متحور دلتا حتى آخر تحليل جيني يوم الثلاثاء الماضى فى معامل وزارة الصحة والجامعات، لافتة إلى أننا لسنا بعيدين عن الإصابة بدلتا.

وأوضحت أن التأخير يجعلنا نستكشف تجارب دول العالم فى التعامل مع سلالة دلتا وعلاقته باللقاحات والأدوية، والوقوف على كافة الدراسات ومتابعة التسلسل الجيني.

وأكدت أن هناك إجراءات مشددة بالمطارات لمنع دخول سلالات متحورة، لافتة إلى أن سلالة دلتا تختلف عن باقى السلالات في أنها سريعة الانتشار فقط.