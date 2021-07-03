اليوم.. الحكم على عمرو أديب فى اتهامه بسب وقذف محمد رمضان

تصدر محكمة جنح الشيخ زايد وأكتوبر، اليوم السبت، الحكم في دعوى اتهام الفنان محمد رمضان، للإعلامي عمرو أديب، بسبه وقذفه إثر هجومه عليه في حلقة ببرنامجه، عقب انتقاده لفيديو محمد رمضان "الفلوس" الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، تعويضًا في قضية الطيار المتوفي أشرف أبواليسر.

وطالب محامي رمضان في الدعوى القضائية بتعويض قدره 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

واتهمت صحيفة الدعوى، المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، الذي استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقًا صحفيًا إعلاميًا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وأضافت الدعوى أن الإعلامي عمرو أديب قصد من الحلقة النيل من سمعة وشرف وإهانة الفنان محمد رمضان وعائلته، وأخذ يتناول موضوعًا عامًا بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته، وأن المتهم قد ارتكب جرائم السب والقذف مستغلًا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني بعبارات وألفاظ عبر قناة فضائية.

وما زال اسما الفنان محمد رمضان وعمرو أديب، يتصدران محركات البحث على «جوجل»، خصوصًا عقب تسبب محمد رمضان في غلق مطعم في دبي واعتذاره بسبب تزاحم الجمهور عليه ما أدى لغلق المطعم لمدة خمسة أيام.

ومنذ بداية الأزمة بين الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان، وقد دخل عدد كبير من الفنانين ونجوم الإعلام بينهما، وطالب أحدهم باعتذار رمضان لـ عمرو أديب، إلا أن الأمر تصاعد بشكل كبير ثم تحول إلي سخرية وكان البداية بعد الحكم على محمد رمضان في قضية الطيار أشرف أبواليسر، وانتهى بقضية في ساحات القضاء.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بعد الحكم على رمضان في قضية الطيار أشرف أبواليسر، وخرج رمضان بنشر مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو يرمي أموالًا على الأرض، ويسير عليها، وهو ما اتخذه البعض عليه، وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن محمد رمضان عقب صدور حكم قضائي عليه كان يجب أن يعتذر وليس الظهور بهذا الشكل.

تصاعد الأزمة

واشتعلت الأزمة الخاصة بالفنان محمد رمضان، بعدما خرج الإعلامي عمرو أديب وهاجمه بشدة، وطالبه بالاعتذار على ما نشره عبر حسابه الشخصي إنستجرام، وذلك عبر برنامجه «الحكاية»، ولكن تجاهل محمد رمضان الرد ولم يستجب للاعتذار للطيار أشرف أبواليسر والجمهور بسبب فيديو الفلوس ورد عليه بفيديوهات أخرى، مؤكدًا الأخير أنها ليست لها علاقة بقضية الطيار، ولكنه ملزم بنشر فيديوهات عبر حسابه الشخصي كل فترة لأنه متفق مع شركات على ذلك.

عمرو أديب ومحمد رمضان في ساحات المحاكم

قام الإعلامي عمرو أديب بمقاضاة الفنان محمد رمضان عبر برنامجه «الحكاية»، وتقدم بـ4 بلاغات ضد محمد رمضان، قائلًا: «أنا مش من الشخصيات اللي بترفع قضايا على حد، لكن حسيت إنه هناك تعدي وغطرسة وإن هناك ضرورة إن الواحد ياخد حقه بالقانون، وأنا تقدمت ببلاغات للنائب العام، واللي يقول عليه القانون والقضاء أنا همتثل ليه».

وأكد عمرو أديب أنه ليس بلطجيًا ولا يأخذ حقه بالسباب، مؤكدًا أن أي أموال سوف تأتي تعويضًا له من محمد رمضان سوف يتبرع بها إلى مستشفى الأطفال أبوالريش.