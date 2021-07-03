التصريح بدفن جثة «المليونير» قاتل نجله في الزاوية الحمراء

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم السبت، بالتصريح بدفن جثة حنفى محمود، "المليونير" المتهم بقتل نجله بـ6 طلقات نارية بسبب خلاف على لمبة السلم، داخل حجز قسم شرطة الزاوية الحمراء عقب وفاته داخل محبسه وتسليم الجثة لذويه.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، السبت، برئاسة المستشار أشرف الأزهري، وكيل النائب العام، في اتهام "مليونير" بقتل نجله بسبب خلافات أسرية بينهما بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أن المتهم أقر بارتكاب الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن الأب المتهم يعمل في مجال الخراطة منذ سنين، وكون ثروة كبيرة من خلال مجال عمله، وعقب نشوب خلافات مالية بينه وبين نجله أشهر في وجهه سلاحًا ناريًا، وأطلق صوبه 6 طلقات نارية فسقط قتيلًا.

وتبين من التحريات أن المتهم "حنفي محمود" 65 سنة، قتل نجله "أحمد" 45 سنة، فجر يوم الواقعة، داخل منزلهم بشارع الشركات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء باستخدام سلاح ناري "طبنجة".

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى بلاغًا بمقتل شاب في العقد الرابع من العمر على يد والده رميًا بالرصاص بسبب خلافات أسرية بينهم، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم القبض على المتهم، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يبلغ من العمر 60 عامًا قام بقتل نجله بـ6 طلقات بسبب خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة للتحقيق التي صرحت بدفن الجثة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتوفى المتهم داخل محبسة.