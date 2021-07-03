السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. ورشة عمل «سلامة الغذاء ليست مطالب فئوية بل واجب على الجهات الرقابية»

الدكتورة شيرين زكي
الدكتورة شيرين زكي

تعقد لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتورة شيرين زكي، ورشة عمل بعنوان “سلامة الغذاء ليست مطالب فئوية.. بل واجب على الجهات الرقابية”، غدا الأحد 4 يوليو 2021، الساعة 2 ظهرا، بالقاعة الصغرى بمقر دار الحكمة بالقصر العينى.

وتأتى ورشة العمل فى إطار حرص نقابة أطباء بيطريين مصر، على سلامة غذاء المواطن المصرى. 

وكانت قد أصدرت هيئة سلامة الغذاء المصرية “المشرفة على تداول واستيراد وتصدير السلع الغذائية“ تعليمات جديدة تتعلق بشهادات الفحص والمراجعة ببلد المنشأ للسلع الغذائية المستوردة.

ونصت التعليمات الجديدة على أنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تسجيل الشركات المانحة المسموح لها بإصدار شهادات الفحص والمراجعة ببلد المنشأ للسلع الغذائية المستوردة، والذى سيبدأ تطبيقه فى اليوم  الثاني من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وذهبت التعليمات إلى أنه لحين إتمام هذا النشر رسميا، يجب إبلاغ جميع الشركات المستوردة بأن يتم تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمراجعة لرسائل السلع الغذائية المستوردة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك عبر مشرفي الواردات بالموانئ المصرية التابعين للهيئة. 

كما تشمل شهادة الفحص والمراجعة، تحديد رقم المواصفة القياسية التي تم فحص الشحنة عليها ببلد الإنتاج وثبت مطابقتها (المواصفة القياسية المصرية حال إلزامها أو إحدى المواصفات القياسية العالمية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وطبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن).

كما نصت التعليمات على أن يتم إخطار الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال الموقع الإلكتروني لشركات المراجعة ببلد منشأ الرسالة بصورة شهادة الفحص والمراجعة الخاصة بالرسائل المستوردة على الموقع الإلكتروني التالي ” [email protected] ” أو تسليم صورة من شهادة الفحص والمراجعة بعد الاطلاع على الأصل (الشهادة الأصل موثقة من الغرفة التجارية أو السفارة المصرية في البلد الذي تم الشحن منه كبديل عن الاستعلام عن شركات الفحص والمراجعة بالموقع الإلكتروني).

غدا سلامة الغذاء تعقد ورشة عمل بعنوان ليست مطالب فئوية واجب على الجهات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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