السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قريبًا.. «الصحة» تطرح لقاح كورونا للسيدات الحوامل

لقاح كورونا للسيدات
لقاح كورونا للسيدات الحوامل

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن أنه ستتم إتاحة لقاح كورونا للسيدات الحوامل قريبًا.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية أن هناك بعض الأبحاث التي تتم على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للبدء في تطعيم السيدات الحوامل لتجنب خطر إصابتهن بالفيروس خلال الفترة الحالية.

وأكد  حسنى في تصريحات له أن وزارة الصحة والقيادة السياسية تولى صحة المواطنين الأهمية الأولى وذلك ملاحظ من خلال الإجراءات التي تتم سواء من خلال مبادرات أو سرعة توفير اللقاحات الخاصة بالفيروس.

وأشار حسني إلى أن أعداد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا لا يمكن التأكد منها بدقة وذلك لأن الفيروس بطبيعته متغير ولا يصيب الجهاز التنفسي فقط وإنما عددًا من أعضاء الجسم المختلفة وبأعراض مختلفة، مشددًا على ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

ولفت حسنى إلى أن الأبحاث التي يتم إجراؤها على الفيروس ما زالت مستمرة منذ بدء الموجة الأولى وحتى الآن، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد وصف دقيق للفيروس وهو غامض حتى الآن، مؤكدًا أن اللجنة العلمية لا تتوانى في إجراء الفحوصات والأبحاث العلمية لاكتشاف كل ما يخص ذلك الفيروس وتحديث البروتوكولات العلمية المستخدمة في العلاج منه. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا تم اختباره في التجارب الإكلينيكية، وثبت أنه يقلل من فرص الإصابة بالفيروس ويقلل من شدة الأعراض.

أوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يمكن التسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، مشيرة إلى أنها تستقبل مزيدًا من الاستفسار عبر الاتصال بالخط الساخن 15335.

اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا اللقاحات السيدات الحوامل

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وائل لطفي

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