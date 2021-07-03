«علمية كورونا»: مصر ستصبح مركزا لإنتاج اللقاحات في إفريقيا قريبا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، إن مصر ستصبح مركزا لتصدير لقاح كورونا في قارة إفريقيا خلال فترة قليلة.

وأضاف حسني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ذلك سيكون عقب بدء تصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر محليا، حيث من المقرر أن يكون لدى وزارة الصحة والسكان فائضا في اللقاحات التي سيتم إنتاجها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم إنتاج ما يقرب من 10 ملايين جرعة شهريا بحسب تصريحات الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأشار حسني إلى أن جميع اللقاحات المتواجدة في مصر آمنة ومتاحة لكافة المصريين والأجانب المتواجدين في البلاد، مشددا على ضرورة أن يقوم المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك أو من خلال الوحدات الصحية لكبار السن.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إنتاج 300 ألف جرعة لقاح كورونا «سينوفاك» الصينى فى مصر، مشيرة إلى أنه سيتم إنتاج 10 ملايين جرعة شهريًا لمواجهة فيروس كورونا ابتداءً من أغسطس المقبل، واصفة هذه الخطوة بـ«التاريخية».

وقالت «زايد»، إن شركة «سينوفاك» الصينية وافقت على إنتاج مصر نحو 80 مليون جرعة لقاح كورونا خلال الـ٦ أشهر المقبلة بدلًا من 40 مليون جرعة، لافتة إلى أن مصنع «فاكسيرا» بمنطقة العجوزة يعمل بطاقة إنتاجية فى «الشيفت الواحد» 300 ألف جرعة لقاح كورونا.

ولقتت إلى أنه من المستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام الجارى، وفى نهاية العام سيتم نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح إلى مصر، ومن بينها المواد الخام، كاشفة عن أن مصنع 6 أكتوبر الجديد قادر على إنتاج 3 مليارات جرعة سنويًا من لقاح «كورونا».