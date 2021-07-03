السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

موسى مصطفى موسى: 30 يونيو إرادة شعب أنقذت وطنًا من الانهيار والتفكك

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن ثورة 30 يونيو هي إرادة شعب وتصميمه على إنقاذ وطنه من الانهيار والتفكيك والضياع وتحليل المجتمع وهدم المؤسسات، فالقوات المسلحة المصرية لبت واستجابت لرغبة وإرادة شعب انتفض في وجه نظام معادٍ ينفذ أجندة صهيو أمريكية، وبالتالي هي ثورة أنقذت وطنًا بأكمله من الضياع، أي إعادة الهيبة للوطن ومؤسساته، لا سيما بعد معاناة عام عانى فيها الشعب المصري جراء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، واستبدادهم والصراعات التي أرادوا منها تحويل مصر لبقعة من الخراب والدمار، وجعل مصر بقعة لاستضافة الإرهابيين من كل مكان في العالم، ومن ثم تضييع حقوق المصريين وتبديد ثرواتهم وانهيار الحضارة التي ظل الشعب المصري محافظًا عليها قرونًا وعقودًا.

وأكد موسى مصطفى موسى، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسي يحاول تجديد الدماء بالدولة المصرية ويريد خلق حالة جديدة ودولة جديدة مختلفة في كافة معطياتها ومقوماتها، لتكون صورة مصر بشكل يليق بمكانتها أمام دول العالم أجمع.

وتابع موسى مصطفى موسى: "بكل تأكيد ثورة 30 يونيو أثرت في نفس كل مصر، وأولها أن كل مصري أدرك وأيقن حقيقة جماعة إرهابية حاولت جر الدولة لمستنقع من الخراب والدمار والدماء والإرهاب، وأدرك دينه بمفهومه الصحيح وكذب ادعاءات وافتراءات تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة".

وأكد رئيس حزب الغد، أن نظرة الشعب المصري تغيرت كثيرًا وأصبح أكثرًا وعيًا، وحافظ على هويته المصرية، وتأكد من أن القوات المسلحة والشرطة المصرية هما الدرع الحامي للدولة المصرية، فضلًا عن أن الشعب تحمل كثيرًا في سبيل التخلص من حكم هؤلاء الطغاة الذين عصفوا بالدولة المصرية بصورة سيئة لتحقيق أهدافهم الخبيثة.

القوات المسلحة الرئيس السيسي موسى مصطفى موسى جماعة الإخوان الإرهابية الشعب المصري ثورة ٣٠ يونيو إرادة شعب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

قريبًا.. «الصحة» تطرح لقاح كورونا للسيدات الحوامل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 3-7-2021

3 سيناريوهات لمجلس الأمن فى ملف سد النهضة

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يطلقان شارة انطلاق مهرجان الهجن بالعلمين

حاول تلقين زوجته «علقة ساخنة» فانتهت بموته.. والتحريات: «العجوز هشمت رأسه»

بعد ارتفاع الحرارة لـ40.. موعد انكسار الموجة الحارة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي