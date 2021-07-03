موسى مصطفى موسى: 30 يونيو إرادة شعب أنقذت وطنًا من الانهيار والتفكك

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن ثورة 30 يونيو هي إرادة شعب وتصميمه على إنقاذ وطنه من الانهيار والتفكيك والضياع وتحليل المجتمع وهدم المؤسسات، فالقوات المسلحة المصرية لبت واستجابت لرغبة وإرادة شعب انتفض في وجه نظام معادٍ ينفذ أجندة صهيو أمريكية، وبالتالي هي ثورة أنقذت وطنًا بأكمله من الضياع، أي إعادة الهيبة للوطن ومؤسساته، لا سيما بعد معاناة عام عانى فيها الشعب المصري جراء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، واستبدادهم والصراعات التي أرادوا منها تحويل مصر لبقعة من الخراب والدمار، وجعل مصر بقعة لاستضافة الإرهابيين من كل مكان في العالم، ومن ثم تضييع حقوق المصريين وتبديد ثرواتهم وانهيار الحضارة التي ظل الشعب المصري محافظًا عليها قرونًا وعقودًا.

وأكد موسى مصطفى موسى، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسي يحاول تجديد الدماء بالدولة المصرية ويريد خلق حالة جديدة ودولة جديدة مختلفة في كافة معطياتها ومقوماتها، لتكون صورة مصر بشكل يليق بمكانتها أمام دول العالم أجمع.

وتابع موسى مصطفى موسى: "بكل تأكيد ثورة 30 يونيو أثرت في نفس كل مصر، وأولها أن كل مصري أدرك وأيقن حقيقة جماعة إرهابية حاولت جر الدولة لمستنقع من الخراب والدمار والدماء والإرهاب، وأدرك دينه بمفهومه الصحيح وكذب ادعاءات وافتراءات تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة".

وأكد رئيس حزب الغد، أن نظرة الشعب المصري تغيرت كثيرًا وأصبح أكثرًا وعيًا، وحافظ على هويته المصرية، وتأكد من أن القوات المسلحة والشرطة المصرية هما الدرع الحامي للدولة المصرية، فضلًا عن أن الشعب تحمل كثيرًا في سبيل التخلص من حكم هؤلاء الطغاة الذين عصفوا بالدولة المصرية بصورة سيئة لتحقيق أهدافهم الخبيثة.