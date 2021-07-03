عضو بالكونجرس الأمريكى تعرب عن قلقها من هدم منازل الفلسطينيين بالقدس الشرقية

أعربت عضو الكونجرس الأمريكى عن الحزب الديمقراطي ماري نيومان،عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وقالت نيومان في تغريدة لها على موقع توتير "لقد رأينا تقارير مقلقة عن أوامر هدم لمنازل فلسطينية في القدس الشرقية، مضيفة أنه لا يجوز إبعاد أي شخص قسرا عن منزله".

وأضافت نيومان أنها تحدثت في مجلس النواب وحثت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، على بذل كل ما في وسعها لوقف عمليات الإخلاء والهدم.

وسبق وأن دعت نيومان وزارة الخارجية الأمريكية، إلى إدانة انتهاكات سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح، حيث نشرت فيديو عن عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين، بعنوان "احفظوا الشيخ جراح".

كما انتقدت نيومان أيضا في تصريحات سابقة لها حكومة الاحتلال في خطتها لتطعيم الإسرائيليين ضد كورونا التي تستثني ملايين الفلسطينيين من تلقي اللقاح.

وقالت نيومان حينها: "إن إسرائيل ملزمة أخلاقيا وإنسانيا بضمان وصول اللقاح إلى الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".

جدير بالذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، قد صرحت قبل يومين، أن بلادها تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية، وأنه من المهم الامتناع عن أي خطوات قد تزيد التوترات وتجعل الاتفاقات الدبلوماسية أكثر صعوبة، وهذا ينطبق أيضا على هدم المنازل.

وكانت نقابة المعلمين الأمريكيين بدأت في مؤتمرها، أمس الجمعة، بمناقشة مشروعي قرارين لدعم الحقوق الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة.

ويتطرق أحد القرارين المطروحين للنقاش في مؤتمر أكبر نقابة تضم ثلاثة ملايين عضو الذي عقد الخميس الماضي، ويستمر لأربعة أيام، إلى إدانة سياسات التطهير العرقي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وتأييد النضال الفلسطيني لتحقيق العدالة، ويطالب الادارة الأمريكية بوقف تسليح إسرائيل.