عودة مستشفيي «الواسطى» و«سمسطا» للعمل بعد تراجع كورونا في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم السبت، أن مستشفيات الواسطى وسمسطا عادا للعمل بشكل طبيعي بالأقسام المختلفة عقب انتهاء عملهما كعزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، عقب تراجع الإصابات بالفيروس بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وفق خطة المديرية للعودة للعمل بشكل طبيعي بطريقة تدريجية، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

فيما ما زالت مستشفيات ناصر العام والصدر والحميات والفشن المركزي تعمل كمستشفيات فرز وعزل لمصابي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الصحة وفرت 7 مراكز لتلقي لقاح كورونا بالمحافظة، تيسيرا على الفئات المستهدفة من المواطنين على مستوى المحافظة، وهي مركز بمقر الوحدة المحلية بقرية بني عدي بمركز ناصر، ومركز بقرية قاى باهناسيا، ومركز بقرية قوم أدريجة بالواسطى، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة ببا، ومركز بمدينة الفشن، ومركز بمقر الوحدة المحلية لقرية بدهل بسمسطا، مركز مستشفى بني سويف التخصصي بمدينة بني سويف.

وفى سياق منفصل، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، الاستعدادات الخاصة بالحملة التنشيطية المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنفذها مديرية الصحة داخل مركز ومدينة بني سويف بداية من اليوم السبت 3 يوليو2021، لتطعيم الأطفال في الفئات العمرية من مواليد 1/1/2016 إلى 30/3/2018، بإجمالي مستهدف 35 ألف طفل وطفلة.

وأوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، أن استراتيجية العمل بالحملة التنشيطية تعتمد على التطعيم عن طريق الفرق الثابتة بمكاتب الصحة بمركز ومدينة بني سويف، بطريقة الحقن(طُعم سولك)، والتي سيتم توزيعها على مكاتب صحة (أول، ثاني، ثالث، ورابع) ببندر بني سويف، بالإضافة إلى الوحدات الصحية ببعض القرى وتوابعها (تزمنت الشرقية، إهناسيا الخضراء، بني عفان، الكوم الأحمر)، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال في الفئات السنية المذكورة، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال.