مقتل 4 وإصابة 3 فى هجوم لتنظيم داعش بالعراق

أعلن مصدر أمني عراقي - وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية العراقية - مقتل ٤ مواطنين وإصابة ٣ آخرين بهجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي على خيم للصيادين في منطقة الزركة في قضاء حديثة، غربي الأنبار بالعراق.

وأطلقت القوات الأمنية عملية ملاحقة لعناصر التنظيم الذين انسحبوا إلى مناطق صحراوية بعد الهجوم من منطقة السكران.

وفي السياق، استهدفت تفجيرات فجر السبت، خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل وكركوك شمالي ⁧‫العراق، وسط خروج "خط ملا عبدالله" عن العمل وانقطاع عام للكهرباء في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

يأتي هذا بعدما أفادت قيادة عمليات بغداد، مساء الجمعة، بإحباط محاولة لاستهداف مطار بغداد الدولي.

وقال قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم بهجت، إنه "من خلال اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تم إحباط عملية لاستهداف مطار بغداد الدولي بعشرة صواريخ من نوع جراد"، نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية.

وفي شأن أمني متصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الجمعة، البدء بالإجراءات الخاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات المشتركة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء، وبإشراك جميع القوات الأمنية من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وشرطة الطاقة".

وتعرضت أربع محافظات في جنوب العراق، الأسبوع الماضي، لانقطاع كامل للكهرباء، والسبب تعرض شبكة نقل الطاقة لهجمات متكررة، وفقًا لوزارة الكهرباء.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسئوليته الأسبوع الماضي عن هجوم صاروخي استهدف محطة كهرباء في إحدى محافظات العراق، الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية في صفحتها على فيسبوك إن "محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء أصيبت بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)".