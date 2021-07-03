السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حاول تلقين زوجته «علقة ساخنة» فانتهت بموته.. والتحريات: «العجوز هشمت رأسه»

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

استيقظ سكان منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة اليوم السبت، على حادث بشع، بطلته "مسنة" متهمة بقتل زوجها ضربا بالعكاز، إثرمشادة كلامية تطورت للاشتباك.

بدأت أحداث الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول إخطارا من المستشفى باستقبال مسن يدعى “محمد .ع”  في العقد الثامن من العمر جثة هامدة، متأثرا بإصابته في الرأس، وأن في الحادث شبهة قتل جنائية، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة المجني عليه إصابات جسيمة في منطقة الرأس وأخرى في أماكن متفرقة بجسده.

وكشفت تحريات ضباط أمن القاهرة، بأن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وزوجته التي تبلغ من العمر 74 عامًا، وتطورت إلى قيام المجني عليه بمحاولة ضربها بالعكاز الخاص به، ولكنها تمكنت من استخلاصه منه ووجهت له عدة ضربات على رأسه حتى سقط على الأرض غارقا في دمائه.

وأضافت التحريات، أنه جرى نقل المجني عليه من شقته بمنطقة مدينة نصر للمستشفى بمساعدة الجيران في محاولة لإنقاذة، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب إعداد تقرير الطب الشرعي، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تم ضبط الزوجة بمنزلها بمنطقة مدينة نصر، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أنكرت قيامها بضرب زوجها، وقالت إنه أثناء حدوث مشاجرة بينهما وأثناء تعديه عليها بالضرب بالعكاز، ضرب نفسه بالخطأ وسقط على الأرض مغشيا عليه بسبب دخوله في غيبوبة سكر، وحاولت مساعدته واستغاثت بالجيران الذين قاموا بطلب الإسعاف ونقلوه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وأضافت أنها لم تذهب معه للمستشفى نظرا لكبر سنها وقامت بإزالة آثار الدم من الشقة عقب خروجه ووضعت العكاز أمام باب الشقة للتخلص منه نهائيا، وأضافت أن سبب الشجار بينهما أنه نادى عليها أكثر من مرة ونظرا لضعف سمعها لم ترد عليه ووجدته قادم ناحيتها بالعكاز يلقنها "علقة سخنة"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مدينة نصر القاهرة قتل زوجها رأس

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