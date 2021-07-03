السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فقدان 20 شخصا وتدمير 10 منازل في انهيار طيني باليابان

انهيار طيني باليابان
انهيار طيني باليابان

أعلنت السلطات اليابانية في محافظة شيزوكا جنوب غرب العاصمة طوكيو، فقدان 20 شخصاً وتدمير ما لا يقل عن 10 منازل جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في انهيار طيني جارف.

وقالت مصادر محلية - في تصريحات نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم السبت على موقعها الإلكتروني - إنه لم يعرف حتى الآن مصير الضحايا.. فيما بدأت سلطات مكافحة الحرائق جهود الإنقاذ في منطقة أتامي المنكوبة بمحافظة شيزوكا.

وطلبت حكومة المحافظة من قوات الدفاع الذاتي تقديم المساعدة.. فيما التقى رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بالوزيرة المسؤولة عن الاستجابة للكوارث.

وجاءت الكارثة عندما تسببت الأمطار الغزيرة على منطقة العاصمة طوكيو ومنطقة توكاي في وسط اليابان في ارتفاع مستوى مياه الأنهار وحدوث انهيار طيني جارف؛ مما دفع حكومة المدينة إلى إصدار أوامر بالإخلاء للسكان المحليين لضمان سلامتهم بموجب قانون مكافحة الكوارث.

كما صدرت أوامر إخلاء في مدن يوكوهاما وتشيبا وشيزوكا، وتم إغلاق عدد من الطرق السريعة، وتعليق عمليات القطارات السريعة لفترة وجيزة في أقسام بين محطتي طوكيو وشين أوساكا.. بينما حثت وكالة الأرصاد الجوية المواطنين على توخي أقصى درجات الحذر ودعتهم إلى اليقظة بشأن الانهيارات الطينية والفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الأنهار.

وعلى صعيد آخر، حذّر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا من امكانية اقامة أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، خلف أبواب موصدة وسط مخاوف السلطات المحلية من تجدد ارتفاع حالات الإصابة بالجائحة في العاصمة.

وأفاد سوجا "من الممكن ألاّ نسمح بتواجد الجماهير" في الألعاب التي ستنطلق في 23 يوليو الحالي، وتابع "نتصرف ونحن نأخذ بعين الاعتبار كأولوية قصوى سلامة وأمان الشعب الياباني".

وكان منظمو الالعاب اتخذوا قراراً في يونيو الماضي يقضي بحضور الجماهير المحلية ولكن بنسبة 50% من قدرة استيعاب كل منشأة أولمبية وضمن حدود 10 آلاف مشاهد كحد أقصى.

إلاّ أن هذا السماح ترافق مع تحذيرات من قبل المشرفين على العرس الرياضي، من امكانية اتخاذ المزيد من التدابير الصارمة في حال لم تسمح الحالة الصحيّة في الانفتاح مجدداً أو في حال ساء الوضع مجدداً.

وسيُتخذ القرار المناسب بهذا الشأن خلال الاجتماع المقبل للجهات الخمس المشرفة على أولمبياد طوكيو (اللجنتان الاولمبية الدولية والبارالمبية والحكومة اليابانية والسلطات المحلية لطوكيو واللجنة المنظمة اليابانية)، بحسب ما أعلنت وزيرة الالعاب تامايو ماروكاوا.

وبحسب قناة "نيبون تي في" التلفزيونية، من المرجح أن يُعقد الاجتماع الخميس المقبل.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تعتزم الحكومة اليابانية تمديد القيود الخاصة بـ "كوفيد-19" في العاصمة طوكيو لفترة تمتد من أسبوعين حتّى 4 أسابيع، علما أن المدة المحددة السابقة تنتهي في 11 الشهر الحالي، بحسب وسائل إعلام محلية.

فيضانات رئيس الوزراء اليابانى يابانية تصريحات حرائق مخاوف الطرق السريعة هطول أمطار مكافحة الحرائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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