افتتاحيات الصحف: ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو نقلة حضارية كبيرة في حياة المصريين

أبرزت صحيفتا الجمهورية والأهرام، أن بيان 3 يوليو يعد نقطة الانطلاق الحقيقية نحو بناء مصر الجديدة والجمهورية الثانية، وأن المواطن لن يستوعب حقيقة عملية إعادة البناء ما لم يتمتع بالوعي الكافي



3 يوليو.. خارطة طريق المستقبل

وأكدت صحيفة "الجمهورية" أن بيان 3 يوليو عام 2013 قد وضع خارطة طريق المستقبل، وكان نقطة الانطلاق الحقيقية نحو بناء مصر الجديدة وبناء الجمهورية الثانية، وانطلاق المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات وشتى القطاعات، وبداية حقيقية لإرساء دعائم الأمن والأمان والاستقرار والحياة الكريمة لكل المصريين.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحياتها اليوم السبت، بعنوان (3 يوليو.. خارطة طريق المستقبل) - "إننا اليوم ونحن نحتفل بمرور 8 سنوات على الثورة الشعبية الكبرى والتاريخية ثورة 30 يونيو والبيان التاريخي يوم 3 يوليو، فإننا نفخر بالإنجازات العظيمة التي تحققت خلال السنوات الماضية، نفخر ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل أشادت به كل المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان، ونفخر بالمبادرات الرئاسية لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن".

وأشارت إلى أن ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو نقلة حضارية كبيرة في حياة المصريين، ونقطة تحول كبرى سيظل التاريخ يذكرها ويسطرها بحروف من ذهب في سجل الإنجازات الوطنية لإرادة المصريين وعزيمتهم الفولاذية وحبهم الجم لوطنهم وقيادتهم الحكيمة لبناء مصر الجديدة (مصر الأمن والأمان والتنمية والازدهار).



وعي المواطن أساس النهضة

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن المواطن ما لم يتمتع بالوعي الكافي فإنه لن يستوعب حقيقة عملية إعادة البناء التي تتم على قدم وساق، بل على العكس تماما فإن هذا المواطن الغافل قد يتحول - لا سمح الله - إلى معول هدم.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحياتها اليوم السبت تحت عنوان (وعي المواطن أساس النهضة) - أن وعي المواطن، الذى يراهن عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يعني مجرد الإلمام بما يجرى وكأنه يتم في بلد آخر، بل يعني المشاركة بكل ما نملك من إرادة وانتماء في بناء الوطن، وإلا فإن يدا لا يمكنها أن تصفق وحدها، نحن لا يمكن أن نعيد بناء هذا الوطن، الذي نحبه جميعا، بالكلام والتشكيك في أي إنجاز يتحقق.

وأكدت "الأهرام" أن عملية البناء تفرض عليك تحمل بعض المصاعب ومواجهة التحديات.. متسائلة هل يمكن لطالب علم مثلا أن ينجح أو يتفوق بدون تعب في المذاكرة والسهر؟، كذلك فإن وعي المواطن، الذي يطالبنا به الرئيس السيسي دائما، يقتضي التيقظ والانتباه إلى المؤامرات التي تحاك ضد وطنك، والتي يصيغها أعداؤنا الماكرون في صورة شائعات مغرضة لا هدف من ورائها سوى هدم إرادة هذا الشعب، وإبقائه شعبا ناقص الوعي، وهو ما لن يتحقق بإذن الله ما دمنا نتحلى بالوعي.