2765 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم السبت، 2765 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 430 ألفا و928 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية - أن البلاد سجلت 1453 حالة شفاء تام من الفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 399 ألفا و279 حالة.

وأضافت "الصحة الكازاخية" أن عدد مصابي (كوفيد - 19) الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 28 ألفا و575 مريضاً، منهم أكثر من 6 آلاف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 541 في حالة حرجة.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان هي الوحيدة في البلاد التي بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس "كورونا" بها بشكل كبير، وفقا لبيانات الجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار (كوفيد-19).

أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في كازاخستان، فقد أعلنت وزارة الصحة أن 3 ملايين و135 ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين و كولومبيا وبولندا وإيران و المكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.