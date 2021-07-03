السبت 03 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في تصادم سيارتين ببني سويف

حادث
حادث

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى قبل مخرج سنور اتجاه القاهرة بدائرة بمحافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى  قبل مخرج سنور على الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه القاهرة.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين أن المصابين هم محمد أحمد محمد 51 سنة عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس حوالي 6 سم، واشتباه كسر بالقدم اليمني، وعرفة أحمد  محمد 42  سنة عامل، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، عبد الرحمن عرفة أحمد 9 سنوات مصابا بسحجات وكدمات بالجسم.

كما أصيب  أحمد عرفة أحمد 11 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، سيد أحمد سيد51 سنة مأمور ضرائب بكدمات وسحجات بالجسم، أحمد سيد أحمد 24 سنة مهندس زراعي بكدمات وسحجات بالجسم، ويوسف سيد عرفة 12 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون محافظة الجيزة.

نقل المضابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى التكامل بمحافظة المنيا لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وذلك لقربها من مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق منفصل، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف من السيطرة على حريق شب في مخزن قطن بجوار مزلقان الفيوم بالطريق الزراعي الجيزة أسيوط، قرب مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، ودفعت مديرية أمن بني سويف بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد الحريق للمنازل المجاورة.

بني سويف محافظة سيارات الإسعاف الطريق الصحراوي مستشفى بني سويف الطريق الصحراوي الشرقي

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وائل لطفي

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