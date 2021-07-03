44111 إصابة جديدة و738 وفاة بكورونا في الهند

أعلنت الهند اليوم السبت تسجيل 44111 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) و738 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي حالات الإصابة في الهند إلى 30.5 مليون إصابة كما ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 401050 ألف وفاة، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية.

وتراجعت الحالات النشطة في الهند بمقدار 14104 حالة في الساعات الـ24 الماضية لتستقر عند 495533، بنسبة 1.67% من إجمالي الإصابات.



ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين و كولومبيا وبولندا وإيران و المكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند و البرازيل والمملكة المتحدة و تركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.