السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.


وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي. 


كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

الساحل الشمالي الغربي قاعدة 3 يوليو قاعدة 3 يوليو البحرية منطقة جرجوب الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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