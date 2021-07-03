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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 3-7-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم السبت الموافق 3-7-2021 شديد الحرارة نهارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً رطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
وذكر الخبراء أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من  2 : 4 درجات.

 

وأشاروا إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


كما توقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 40 26
الإسكندرية 31 24
وادي النطرون 35 24
طنطا 39 25
شبين الكوم 40 25
دمنهور 37 25
بلطيم 33 25
مطروح 31 24
السلوم 33 24
سيوة 40 22
بورسعيد 33 25
دمياط 34 25
الزقازيق 40 25
المنصورة 39 25
الإسماعيلية 40 25
السويس 40 25
العريش 35 25
رفح 34 24
رأس سدر 40 25
نخل 39 19
نويبع 41 28
طابا 39 22
كاترين 35 17
الطور 38 25
شرم الشيخ 43 31
الغردقة 44 31
مرسى علم 42 28
الفيوم 41 25
بنى سويف 41 25
المنيا 42 25
أسيوط 44 25
سوهاج 45 26
قنا 45 26
الأقصر 45 28
أسوان 45 29
إدفو 45 30
أبوسمبل 44 31
الوادى الجديد 44 26
الشلاتين 39 32
أبورماد 38 26
حلايب 37 28
رأس حدربة 36 28.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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