علماء يبتكرون جهاز يقتل فيروس كورونا فى الهواء

ابتكر المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في تريستى، وهي مدينة في شمال إيطاليا، بالتعاون مع شركة إلتيك كيه-ليزر، تقنية جديدة من شأنها استكشاف إمكانية استخدام ضوء الليزر في قتل جسيمات فيروس كورونا العالقة في الهواء، والمساعدة في إبقاء الأماكن المغلقة آمنة، حيث ابتكر المركز جهازا يدفع الهواء عبر غرفة تعقيم تحتوي على مرشح أشعة ليزر يقتل الفيروسات والبكتيريا.

وقالت سيرينا زاكينيا، رئيسة مجموعة بيولوجيا القلب والأوعية الدموية في المركز: "أثبت الجهاز قدرته على قتل الفيروسات في أقل من 50 ملي ثانية"، وحول احتمالية أن يعرض هذا الضوء حياة الإنسان للخطر قالت زاكينيا: إن الليزر لا يلامس جلد الإنسان أبدا مستبعدة حدوث أي مشكلات صحية.

وقال زاناتا لرويترز: "جهازنا يستخدم الطبيعة في مقابل الطبيعة. إنه آمن بنسبة مئة بالمئة على الأفراد، وقابل لإعادة التدوير بالكامل تقريبا".

يأتي هذا فيما حصلت شركة (إلتيك كيه-ليزر) على براءة اختراع من السلطات الإيطالية وتسعى لنشر هذه التكنولوجيا عالميا.

وفي سياق منفصل، أعلنت الخدمة الصحفية لدى وزارة الصحة الأوكرانية عن وفاة رجل عمره 47 عاما في منطقة فينيتسا، بعد ساعات قليلة من تطعيمه بلقاح "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا.

وجاء في بيان الخدمة: "تم تسجيل وفاة رجل عمره 47 عاما عقب تلقيه جرعة اللقاح، حيث أجرى فريق متنقل التطعيم ضد كورونا. المريض اشتكى من الغثيان وفقدان الوعي، وتم استدعاء المساعدة الطبية الطارئة على الفور، وجرى نقله إلى العناية المركزة، ومع الأسف أعلن الأطباء عن وفاته".

وأضافت: "يلاحظ أنه خلال الساعة الأولى بعد التطعيم، لم يتم تسجيل أي ردود فعل سلبية لللقاح".

وتابعت: "وفقا لإدارة الصحة في منطقة فينيتسا، تم تطعيم الرجل بلقاح "فايزر" و"بيونتيك"، كما تم تطعيم خمسة أشخاص آخرين بنفس اللقاح".

وفتحت وزارة الصحة تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابسات الوفاة.