كوريا الجنوبية تسجل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت كوريا الجنوبية تسجيل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-)، حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية اليوم السبت، وسط مخاوف بشأن موجة رابعة واسعة النطاق من الإصابات في مختلف أنحاء البلاد.



وكان من بين الإصابات الجديدة بالفيروس، 748 إصابة جديدة محلية، في حين كان هناك 46 إصابة وافدة، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بـ(كوفيد19-) إلى .159342.



كما سجلت كوريا الجوبية حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2025.



يذكر أن كوريا الجنوبية سجلت أمس الجمعة 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات تسجل في نحو ستة أشهر

وفي سياق متصل، دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس شركات بيونتك وفايزر ومودرنا لتعزيز جهودها من أجل زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لمرض كوفيد19- في أنحاء العالم.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال تيدروس في جنيف: "أحث تلك الشركات مثل بيونتك وفايزر وبيونتك لتبادل معرفتها بحيث نستطيع تسريع تطوير مواقع إنتاج جديدة".



وذكر أنه "يتم تطوير مراكز تصنيع جديدة للقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن أيه)، لكن ذلك يمكن أن يتسارع من جانب شركات تقوم بتبادل تكنولوجياتها ومعرفتها".



وتأتي تصريحاته، بينما تناقش دول بشأن كيفية وما إذا كان يمكن جعل الحصول على لقاحات أكثر إنصافا، مع دعوة البعض لإلغاء براءات الاختراع، بينما يؤيد آخرون نقل التكنولوجيا.



وقال تيدروس إن الدول الأكثر فقرا ليس لديها ما يكفي من لقاحات لتطعيم 10% من سكانها بنهاية سبتمبر المقبل، بينما تحقق الدول الثرية تقدما أكبر في هذا الصدد.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.