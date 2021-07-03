إصابات كورونا العالمية تتجاوز 183.03 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.03 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين

و119337.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 604655 33836091

الهند 400312 30458251

البرازيل 520095 18622304

فرنسا 111135 5780648

روسيا 296091 5561360

تركيا 49774 5430940

المملكة المتحدة 128189 4855169

الأرجنتين 94772 4491551

إيطاليا 127615 4261582

كولومبيا 107137 4269297



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 17256 1359836

35 ‬‬‬‬- الأردن 9756 751937

41 - الإمارات 1825 636245

‭42‬ - لبنان 7854 545016

43‭ ‬- المغرب 9307 532994

44 - السعودية 7848 490464

و في سياق متصل ، دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس شركات بيونتك وفايزر ومودرنا لتعزيز جهودها من أجل زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لمرض كوفيد19- في أنحاء العالم.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال تيدروس في جنيف: "أحث تلك الشركات مثل بيونتك وفايزر وبيونتك لتبادل معرفتها بحيث نستطيع تسريع تطوير مواقع إنتاج جديدة".



وذكر أنه "يتم تطوير مراكز تصنيع جديدة للقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن أيه)، لكن ذلك يمكن أن يتسارع من جانب شركات تقوم بتبادل تكنولوجياتها ومعرفتها".



وتأتي تصريحاته، بينما تناقش دول بشأن كيفية وما إذا كان يمكن جعل الحصول على لقاحات أكثر إنصافا، مع دعوة البعض لإلغاء براءات الاختراع، بينما يؤيد آخرون نقل التكنولوجيا.



وقال تيدروس إن الدول الأكثر فقرا ليس لديها ما يكفي من لقاحات لتطعيم 10% من سكانها بنهاية سبتمبر المقبل، بينما تحقق الدول الثرية تقدما أكبر في هذا الصدد.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.