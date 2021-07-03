زلزال يضرب جزر الكوريل

قالت يلينا سيمينوفا رئيسة محطة يوجنو ساخالينسك للأرصاد الجوية التابعة للخدمة الجيوفيزيائية الإقليمية، إن هزات أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت صباح السبت جزر الكوريل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أضافت سيمينوفا: "تم تسجيل هزات أرضية قوتها 5.2 درجة يوم السبت الساعة في 04.38 بالتوقيت المحلي (20.38 الجمعة بتوقيت موسكو) في خط عرض 46.6 شمال وخط طول 154.2 شرق، على عمق 41 كيلومترا".

ووفقا لها، كان مركز الزلزال على بعد 170 كيلومترا شرق جزيرة سيموشير. ولم ترد أية أنباء عن الشعور بهذه الهزات الأرضية في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 5.9 درجة ضربت جزر دوديكانيسيا في اليونان والمنطقة الحدودية مع تركيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشار المركز إلى أن الهزة وقعت على عمق كيلومترين، فيما لم تصدر حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا بشرية.

يذكر أن هزة أرضية وقعت في مدينة إسطنبول التركية شعر بها الأهالي في عموم المدينة وكانت قوتها 3.9 درجة، ومركزها منطقة قارطال في الشطر الآسيوي من المدينة.

وتسببت الهزة بحالة من الذعر لفترة وجيزة لدى بعض المواطنين في الشطر الآسيوي، حيث سارعوا إلى مغادرة منازلهم وأماكن عملهم.

وفي الآونة الأخيرة وقعت عدة زلازل في العديد من الدول على مستوى العالم، كان آخرها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة وقعت على بعد 200 كيلومتر قبالة سواحل تونجا جنوب المحيط الهادئ.

كما رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي EMSC، في 20 أبريل الماضي، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نياس في إندونيسيا.

وفي النمسا، شعر السكان بالهزات في مناطق وولايات مثل العاصمة فيينا وهولابرون و بورغنلاند وسالزبورج.

جدير بالذكر أنه قد أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، التزام بلاده بزيادة التعاون الدولي من أجل تنفيذ برامج نزع السلاح و دعم التعددية و الطرق الدبلوماسية لتحقيق السلام على أسس مستدامة.

وقال شالينبرج، في تصريح: "يمكننا فقط حل التحديات العالمية بالعمل معًا، لهذا نحتاج إلى نظام فعال متعدد الأطراف".

وتم رصد هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر ضربت مناطق جنوبية في كل من إسرائيل والأردن.