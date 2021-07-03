السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الروسية: كل اللقاحات الوطنية صالحة لتكرار التطعيم

لقاح سبوتنيك – V
لقاح سبوتنيك – V

أصدرت وزارة الصحة الروسية منذ أيام توصيات مؤقتة بعنوان: "تصرف السكان البالغين وقت انتشار وباء فيروس كورونا وتصديهم لـ"كوفيد – 19".

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، جاء في التوصيات بصورة خاصة أنه يمكن استخدام كل اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا بغية تطعيم من قد تعافوا من "كوفيد – 19" وتكرار تطعيم من قد تلقوا اللقاح منذ فترة تزيد عن 6 أشهر.

 

وتتضمن مجموعة اللقاحات الروسية التي أوصت وزارة الصحة باستخدامها لهذا الغرض لقاحي" سبوتنيك – V" و"سبوتنيك – لايت" اللذين وضعهما مركز "غاماليا" الروسي، لقاح "كوفيواك" الذي وضعه مركز "تشوماكوف" الروسي، لقاح "أبي فاك كورونا" التابع لمركز "فيكتور" الروسي.

 

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بتسلسل ومواعيد استخدام اللقاحات المذكورة سواء كان عند التطعيم الأول لمن لم يسبق لهم تلقي لقاح ومن قد تعافوا من "كوفيد – 19" أو عند تكرار التطعيم.

 

وقالت وزارة الصحة إن "سبوتنيك – V " يقضي بحقن جرعتين، مع شرط أن تفصل بين جرعة وأخرى فترة زمنية لا تقل عن 21 يوما.

 

أما لقاح "أبي فاك كورونا" فيقضى حقن جرعتين بفاصل زمني بينهما 14 – 21 يوما. ويقضي لقاح "كويفاك" كذلك بحقن جرعتين بفاصل زمني 14 يوما، مع العلم أن مركز "تشوماكوف" الروسي يريد زيادة تلك الفترة إلى 21 – 28 يوما لرفع فاعلية اللقاح.

 

أما لقاح "سبوتنيك – لايت" فلا يتطلب إلا حقن جرعة واحدة.

 

وجاء في التوصيات أن لقاح "سبوتنيك" لا يفقد فاعليته خلال 12 شهرا من تلقيه. لكن في ظروف الانتشار واسع النطاق للوباء تقلص تلك الفترة إلى 6 أشهر. لذلك أوصت وزارة الصحة كل من تلقوا اللقاح منذ فترة تزيد عن 6 أشهر بتكرار التطعيم.

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وائل لطفي

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