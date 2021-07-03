السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلالة دلتا من فيروس كورونا تدفع فون دير لاين للحث على تلقي اللقاحات

السلالة دلتا من فيروس كورونا تدفع «فون دير لاين» للحث على تلقى اللقاحات

السلالة دلتا من فيرس
السلالة دلتا من فيرس كورونا

حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أوزولا فون دير لاين، المواطنين على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، في ظل انتشار السلالة دلتا المتحورة من الفيروس.
 

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت  خلال زيارة إلى ليتوانيا: "نشعر بالقلق إزاء السلالة دلتا، نرى أن السلالة الجديدة دلتا أكثر عدوى من السلالات الأخرى، ونرى أن معدلات العدوى تتزايد ونعرف أنها ستتزايد".
 

لكنها قالت إن "الخبر الجيد" هو أن اللقاحات الموجودة المضادة لـ(كوفيد-19) فعالة ضد السلالة دلتا الأكثر عدوى، موضحة أنه يمكن خفض شدة العدوى من خلال التطعيم والإجراءات الصحية.
 

وأضافت فون دير لاين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "يمكنني فقط أن أحث كل شخص لم يستغل الفرصة لتلقي التطعيم أن يفعل ذلك، إنه يحميك ويحمي بيئتك التي تعيش فيها".

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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