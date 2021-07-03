المجر ترفع قيود كورونا مع تسارع برنامج التطعيم

خففت المجر العديد من القيود التي فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) مع تسارع برنامج التطعيم الخاص بها.



وتلقى 5.5 مليون مجري جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للمرض، بما يعنى أن الحكومة حققت هدفها، حسبما قال مسؤولون يوم الجمعة؛ نظرًا لأن عدد سكان المجر يقل عن 10 ملايين نسمة، وهذه الخطوة تعني أن العديد من القيود سيتم رفعها تلقائيًا.



وقد ربطت الحكومة المجرية تخفيف القيود بتقدمها في حملة التطعيم، وليس عدد حالات الإصابة الجديد، كما فعلت دول أخرى.



وهذا التقدم الأخير يعني أن المواطنين لن يكونوا مطالبين بارتداء كمامات في الأماكن المغلقة، وستكون الكمامات مطلوبة فقط في المستشفيات أو المؤسسات مثل دور رعاية المسنين.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.